Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Норвежские биатлонисты с преимуществом более чем в 2 минуты выиграли эстафету в Оберхофе

Норвежские биатлонисты с преимуществом более чем в 2 минуты выиграли эстафету в Оберхофе
Аудио-версия:
Комментарии

В Оберхофе (Германия) прошла мужская эстафета в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её уверенно выиграла сборная Норвегии. Вторыми к финишу пришли представители Германии. Тройку призёров замкнули итальянцы.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Эстафета, 4x7.5 км. Мужчины

  1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:17.34,2 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
  2. Германия (Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн) — отставание 2.01,9 секунды (1 + 15).
  3. Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) +2.50,5 (0 + 16).

Стоит отметить провальное выступление в данной эстафете сборной Франции (Фабьен Клод, Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе). Команда зашла на пять штрафных кругов и использовала 14 дополнительных патронов. В финишном протоколе французы стали седьмыми.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
07 января 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Германия
3
Италия
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android