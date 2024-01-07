Норвежские биатлонисты с преимуществом более чем в 2 минуты выиграли эстафету в Оберхофе
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В Оберхофе (Германия) прошла мужская эстафета в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её уверенно выиграла сборная Норвегии. Вторыми к финишу пришли представители Германии. Тройку призёров замкнули итальянцы.
Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Эстафета, 4x7.5 км. Мужчины
- Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:17.34,2 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
- Германия (Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн) — отставание 2.01,9 секунды (1 + 15).
- Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) +2.50,5 (0 + 16).
Стоит отметить провальное выступление в данной эстафете сборной Франции (Фабьен Клод, Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе). Команда зашла на пять штрафных кругов и использовала 14 дополнительных патронов. В финишном протоколе французы стали седьмыми.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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