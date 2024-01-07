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Норвежские биатлонисты выиграли 10-ю подряд эстафету на Кубке мира

Норвежские биатлонисты выиграли 10-ю подряд эстафету на Кубке мира
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Мужская сборная Норвегии по биатлону продлила победную серию в эстафетах на этапах Кубка мира до 10 гонок.

Это произошло на четвёртом этапе Кубка мира – 2023/2024 в Оберхофе (Германия).

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Эстафета, 4x7.5 км. Мужчины

1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:17.34,2 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
2. Германия (Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн) — отставание 2.01,9 секунды (1 + 15).
3. Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) +2.50,5 (0 + 16).

Таким образом, норвежцы не проигрывают с января 2022 года (этап КМ в Рупольдинге), когда первое место заняли россияне, а норвежцы финишировали седьмыми.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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