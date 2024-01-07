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Майгуров прокомментировал возможные изменения в ЧР в Чайковском

Майгуров прокомментировал возможные изменения в ЧР в Чайковском
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, возможен ли будет перенос соревнований в Чайковском в случае плохих погодных условий.

«Прогноз погоды в Чайковском мы регулярно мониторим. Надеемся, что всё равно пару соревновательных дней мы проведём.

Что касается связки Чайковский — Ижевск, то мы можем перенести какие-то соревновательные дни, но сорвать весь биатлонный пелотон в момент, сказать, мол, едем туда-то, очень сложно с точки зрения логистики. У команд уже куплены билеты, сделаны выплаты, так что всё это проблематично. Но, даже если мы что-то не проведём, у нас есть весенний чемпионат России, в программу которого мы можем при необходимости добавить нужные дисциплины», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, Чемпионат России по биатлону в Чайковском пройдет с 11 по 14 января.

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