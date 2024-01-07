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Корнев извинился перед Бажиным за то, что обвинил его в падении на Кубке Содружества

Корнев извинился перед Бажиным за то, что обвинил его в падении на Кубке Содружества
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22-летний российский биатлонист Александр Корнев принёс извинения чемпиону мира среди юниоров в эстафете Кириллу Бажину за обвинения в его адрес.

Напомним, Корнев заявил, что упал в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) из-за некорректных действий Бажина. «Есть такая личность, как Кирилл Бажин, который ни о какой культуре на лыжне не знает. Это уже не первый раз происходит», — сказал Александр после гонки. Узнав о претензиях Корнева, Бажин пообещал, что поговорит с коллегой.

«И такое бывает, но хочу сказать всем спасибо за поддержку, извиниться и сказать, что с Кириллом Бажиным у нас всё отлично и всё осталось в гонке. Спасибо всем!» — написал Корнев в своих социальных сетях.

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