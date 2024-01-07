Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Французские биатлонистки выиграли эстафету на Кубке мира в Оберхофе

Сборная Франции по биатлону стала победителем женской эстафеты на четвёртом этапе Кубка мира – 2023/2024, который проходил в Оберхофе (Германия). Второе место заняли биатлонистки из Норвегии. Тройку призёров замкнули представительницы Швеции.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Эстафета, 4x6 км. Женщины

1. Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон) — 1:12:42.5 (0 штрафных кругов + 12 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Юни Арниклейв, Марит Исхол Скоган, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — отставание +9.3 (0+10).

3. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — отставание +33.5 (1+8).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.