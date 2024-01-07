Видео уверенной победы норвежских биатлонистов в эстафете на КМ в Оберхофе

Сегодня, 7 января, в Оберхофе (Германия) прошла мужская эстафета в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону. Уверенную победу в ней одержала сборная Норвегии, которая финишировала с преимуществом больше двух минут над ближайшими соперниками, использовав по ходу дистанции только семь дополнительных патронов.

Второй в гонке стала команда Германии, зашедшая на штрафной круг при 15 дополнительных патронах: она пришла к финишу на 2 минуты и 1,9 секунды позже норвежцев. Замкнули тройку лидеров итальянцы, проигравшие сборной Норвегии 2 минуты и 50,5 секунд и использовавшие в гонке 16 дополнительных патронов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором уверенной победы мужской сборной Норвегии в эстафете в Оберхофе.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Эстафета, 4x7.5 км. Мужчины

1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:17.34,2 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

2. Германия (Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн) — отставание 2.01,9 секунды (1+15).

3. Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) +2.50,5 (0+16).

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