Видео победы французских биатлонисток в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Сегодня, 7 января, в Оберхофе (Германия) прошла женская эстафета в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону. Победу в ней одержали французские биатлонистки, которые прошли гонку с 12-ю дополнительными патронами и на десять секунд опередили норвежек (10 дополнительных патронов), ставших вторыми. Третьей финишировала команда Швеции: спортсменки уступили победительницам эстафеты 33,5 секунды и зашли на штрафной круг, использовав восемь дополнительных патронов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором женской эстафеты в Оберхофе, принесшей победу сборной Франции.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Эстафета, 4x6 км. Женщины

1. Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон) — 1:12:42.5 (0 штрафных кругов + 12 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Юни Арниклейв, Марит Исхол Скоган, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — отставание +9.3 (0+10).

3. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) +33.5 (1+8).

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