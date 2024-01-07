«Подумал, следует ехать ещё круг». Легрейд — об отсутствии Тарьея Бё на передаче эстафеты

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд рассказал, о чём он думал, когда не увидел своего сокомандника Тарьея Бё, трёхкратного олимпийского чемпиона, в створе при передаче эстафеты на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Это был шок. Было странно, что там никого не было. Я подумал, правильный ли финишный коридор выбрал. Или, может, мне следует проехать ещё один круг?» — приводит слова спортсмена NRK.

Напомним, при передаче эстафеты со второго на третий этап Тарьей Бё не успел выйти в створ, когда Легрейд пересёк черту своего этапа. В итоге старшему из братьев Бё пришлось быстро застёгивать крепления на лыжах и выбегать на старт из зоны подготовки спортсменов.

Сборная Норвегии в результате финишировала на первом месте с преимуществом больше двух минут.

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