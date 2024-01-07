Йоханнес Бё поделился мнением о выступлении сборной Норвегии в эстафете в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, поделился мнением о выступлении своей сборной в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Непредсказуемая эстафета. Плохая стрельба сокомандника может отнять у вас одну минуту преимущества, в которую можно отдохнуть, так что только после финальной стрельбы Тарьея я подумал, что всё, скорее всего, будет хорошо, но кто знает.

Опоздание брата на передачу эстафеты? Прошло не слишком много секунд, чтобы назначить ему штраф, однако опоздание в любом случае не одобряется. Но всё завершилось хорошо. Вообще наша команда в этом сезоне часто ошибается: я совершил фальстарт в Эстерсунде, Ботн сделал то же самое здесь. Были проблемы у Стурлы, теперь у Тарьея. Всё зависит от случая, но, по-моему, пока только Йоханнес Дале-Шевдал был безупречен. Он и поднимается на подиум, так что нам нужно совершенствоваться», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, в эстафете сборная Норвегии стала победителем, завершив гонку с преимуществом над соперниками более чем в две минуты.

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