Шевченко: теперь я уже не просто бывшая лыжница, которой повезло, а полноценный биатлонист

Трёхкратная чемпионка России по биатлону Наталия Шевченко (Мекрюкова) оценила свои успехи в нынешнем сезоне.

«Сезон стартовал неплохо. Не считаю, что у меня что‑то сильно не получается. Скорее, наоборот. Улучшились качество стрельбы и ее скорость. Стала меньше времени тратить на рубежах, почувствовала: способна стабильно заезжать в топ‑6. Случались отдельные не слишком удачные гонки, по ходу которых допускала осечки. Но их наберется штуки три, не больше. Да. Теперь я уже не просто бывшая лыжница, которой повезло, как, возможно, кто‑то считал год назад, а полноценный биатлонист. Просто пока не так много опыта», — приводит слова Шевченко RT.

Напомним, 6 января Наталия Шевченко стала победительницей пасьюта в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону в Раубичах (Беларусь). В прошлом сезоне спортсменка трижды завоевывала золото на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.