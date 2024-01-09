Тейлор: при Бессеберге на допинг обычно проверяли российских биатлонистов низшего уровня

Глава независимой комиссии по внешнему надзору Международного союза биатлонистов (IBU) британский юрист Джонатан Тейлор раскрыл детали дела против экс-президента IBU Андерса Бессеберга в преддверии начала слушаний.

«На суде будут представлены записи компрометирующих телефонных разговоров. В этих разговорах есть моменты, которые Бессебергу будет очень сложно объяснить.

Когда некоторые люди назначаются на руководящие посты в мировом спорте, они чувствуют себя важными и им это нравится. Они не считают, что их работа — это забота о спорте и его чистоте. Бессеберг избирался снова и снова без каких-либо ограничений на продолжительность его президентского срока. Он и пара его союзников контролировали совет директоров IBU, в то время как остальные просто довольствовались тем, что у них есть рабочее место. IBU была федерацией с очень слабыми механизмами внутреннего контроля. У руля стоял Бессеберг и его союзники. Прозрачности в их работе не было. Никто ничего не контролировал и никто не был привлечён к ответственности. И все прекрасно понимали, что Россия является чрезвычайно важной страной для биатлона.

Сделало ли руководство IBU всё возможное для устранения допинга? Нет. Бессеберг ничего не делал в этом направлении. Он был мягок в своей антидопинговой деятельности. Когда отбирали российских спортсменов на проверку, обычно это были биатлонисты низшего уровня.

Прямых доказательств коррупции мы не обнаружили, но знаем, что для Бессеберга организовывались дорогостоящие охотничьи поездки. Мы знаем, что он продвигал интересы России гораздо настойчивее, чем глава спортивной организации, считающий, что Россия является ведущей спортивной державой», — приводит слова Тейлора VG.

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