Бывший глава IBU Бессеберг отверг связь с якобы оплаченными Россией проститутками

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Андерс Бессеберг заявил, что никогда не пользовался секс-услугами, оплаченными представителями России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на NRK.

«Бессеберг отрицает, что получал сексуальные услуги от россиян», – приводит слова адвоката Кристиана Йорта в суде норвежского города Хокксунн NRK.

Кроме того, Бессеберг обвиняется в получении взяток в виде часов, которые он якобы получил от бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова. Также коррупционный характер, по заявлению обвинения, носили поездки Бессеберга в Россию на охоту, которые, по данным прокурора, оплачивались из России. Одна из поездок якобы связана с проведением этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске в 2018 году.

Отметим, в 2023 году немецкий таблоид Bild рассказал, что Союз биатлонистов России якобы постоянно нанимал для него проституток, однако никаких доказательств и свидетельств этого не предоставил. А норвежское издание NRK заявило, что у них есть переписка, подтверждающая коррупционные методы, с помощью которых Россия добилась проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.

Процесс по делу Бессеберга начался 9 января и продлится до 16 февраля. Бессеберг обвиняется в коррупции в период с 2009 по 2018 год, когда он занимал пост главы IBU.