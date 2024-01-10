Латыпов заявил, что в 2024 году хочет выиграть все старты, в которых будет участвовать

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился амбициозным настроем на 2024-й соревновательный год.

«2023-й был отличным годом в плане соревнований, я смог хорошо выступить в забегах и выиграть два зачёта. Если взять концовку прошлого сезона, то многое удалось реализовать в гонках, была стабильность. В Ижевске, правда, я не смог хорошо выступить, не получилось. Хотя я в каждой гонке мог выиграть.

В целом, прошлый сезон был хорошим. В 2023 году отмечу то, что у нас была большая конкуренция и характер. Спортсмены становятся сильнее, всё интереснее выступать. Конкуренция растёт.

Желаю, чтобы в 2024 году повысился уровень конкуренции и соревнований, чтобы мы сумели хорошо выступить на международных стартах, поддерживать свой высокий уровень. В 2024 году ставлю себе цель – выиграть зачёт и все старты, где буду участвовать. Главный старт сезона – Спартакиада, но есть и другие, надо везде хорошо выступить», — приводит слова Латыпова Metaratings.

Стоит отметить, что начало 2024 года у Латыпова не задалось: он не попал на пьедестал ни в одной из трёх гонок на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах.