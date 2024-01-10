Бессеберг — об обвинениях в коррупции: я жил на доходы от фермы и зарплату жены

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Андерс Бессеберг в зале суда ответил на обвинения в коррупции в период с 2009 по 2018 год.

«Цель моей работы заключалась не в том, чтобы стать богаче. Я не вижу себя диктатором в IBU, но рассматриваю свой вклад как нечто положительное по сравнению с тем, что сложилось до этого. Меня воспринимали как сильного лидера.

Я не использовал своё положение в личных целях или для получения прибыли. На практике всё было с точностью до наоборот. Я жил на доходы от фермы и зарплату моей жены.

Я никогда не оценивал стоимость часов или других подарков, которые я получал. Но мне следовало это сделать», — приводит слова Бессеберга NRK, журналисты которого присутствуют на слушаниях.