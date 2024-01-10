Бессеберг — о золотых часах от главы СБР: надо было настоять на своём и отдать

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Андерс Бессеберг рассказал, как принял от в тот момент президента Союза биатлонистов России Сергея Кущенко в подарок часы Omega, которые значатся в обвинительном заключении суда по делу о коррупции.

«Я не интересуюсь часами и не разбираюсь в них. В тех часах, которые я получил от Кущенко в 2011 году, не было ничего, что создавало бы впечатление, что это какие-то особенно дорогие часы.

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При следующей встрече с Кущенко я спросил, действительно ли это золотые часы. «Да, это так», – ответил он. Когда я сказал, что не могу их принять, он ответил, что это за работу, которую я проделал для развития биатлона. В заключение он сказал, что это подарок от него лично мне на 65-летие.

Оглядываясь назад, я понимаю, что надо было настоять на своём и отдать ему часы. Но я никогда не думал, что совершил что-то незаконное», — приводит слова Бессеберга NRK, журналисты которого присутствуют на слушаниях.