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Анастасия Шевченко стала лучшей в квалификации суперспринта на ЧР в Чайковском

Сегодня, 11 января, в Чайковском прошла квалификация суперспринта у женщин на чемпионате России — 2024 по биатлону. Победу в квалификации одержала биатлонистка Анастасия Шевченко, представляющая Свердловскую область. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 9.11,7.

Второй по итогам пролога суперспринта стала Ксения Шнейдер, отстрелявшая чисто и уступившая лидеру 3,8 секунды. Третий результат показала биатлонистка Наталия Шевченко.

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.

Суперспринт. Женщины. Квалификация

1. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 9.11,7 (1 промах).

2. Ксения Шнейдер (Тюменская область) — отставание 3,8 секунды (0).

3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +4,0 (1).

4. Тамара Дербушева (Свердловская область) +10,0 (1).

5. Виктория Сливко (Тюменская область) +12,8 (0).