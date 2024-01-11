Александр Логинов сказал, что мышечная масса мешает ему бежать

Российский биатлонист, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Логинов в межсезонье похудел на 11 кг. Он рассказал, что это было связано с тем, что мышечная масса мешает ему бежать.

«Я же прекрасно знаю свой рабочий беговой вес, поэтому тут даже ничего не придумывал. Понимал, что надо бы немножко подскинуть. Слишком большая мышечная масса была после того, как пропустил сезон. Я вообще достаточно быстро набираю массу. Стоит зайти на пару месяцев в тренажёрный зал, моментально обрастаю мышцами. А это мешает бегать. Худеть сейчас стало, правда, сложнее, чем лет пять-семь назад, но тем не менее получилось», — приводит слова Логинова RT.

Напомним, сейчас Логинов участвует в чемпионате России по биатлону. Сегодня он финишировал в квалификации суперспринта лишь на 42-м месте и не прошёл в финальную гонку.