Губерниев: слушаем гимн России в честь команды, которая де-факто проиграла. Нехорошо это

Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вручении золотых медалей чемпионата России — 2024 по биатлону за мужскую командную гонку сборной Тюменской области. Напомним, победителями гонки стали спортсмены сборной Беларуси, однако они выступают на соревнованиях вне зачёта, поэтому чемпионами России в этой дисциплине стали тюменцы, занявшие второе место в гонке.

«Выступаем вместе в Кубках России и чемпионате, проигрываем белорусам, деньги им призовые не платим и медали не вручаем! А потом радостно слушаем гимн России в честь команды, которая де-факто проиграла…Неправильно это, нехорошо», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

За первую сборную Беларуси в мужской командной гонке на чемпионате России выступали Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. В состав первой команды Тюменской области вошли биатлонисты Александр Поварницын, Вадим Истамгулов, Александр Логинов и Евгений Гараничев.