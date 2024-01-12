«Ожидание окончания спринта ужасно». Тандреволд — о победе на этапе КМ в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, четырёхкратная чемпионка мира, высказалась о своей победе в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Я сделала всё, что могла. Правда довольна, потому что показала мой лучший уровень, поэтому не разочарована результатом, это был хороший для меня день.

Ожидание окончания спринта ужасно. Думаю, я всегда опаздываю на старт, когда я в первой группе. На этой неделе, в Рупольдинге, я думала, что было бы хорошо стартовать поздно, но, конечно, я была первой. Думаю, это связано с моим именем и стартовой группой. Это нескончаемо, но зато в воскресенье я буду стартовать впереди», — приводит слова спортсменки пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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