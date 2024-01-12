Норвежки раскритиковали телетрансляцию на КМ за отсутствие внимания к Тандреволд

Норвежские биатлонистки раскритиковали телетрансляцию женского спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) за отсутствие внимания операторов к победительнице гонки Ингрид Ландмарк Тандреволд. Спортсменку, стартовавшую в числе первых, практически не показывали на экране по ходу дистанции, в том числе и на огневых рубежах.

«Это немного разочаровывает, потому что я видела много моих плохих гонок, которые транслировались по телевидению. Жаль, что не увидела хорошую», — приводит слова Тандреволд NRK.

Сокомандницу поддержала Юни Арнеклейв, ставшая в спринте 11-й: «Это чрезвычайная ситуация. За полминуты стрельбы они не стали снимать того, кто лидирует в гонке. Им нужно быть начеку».

Менеджер по связям с общественностью Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер признал, что Тандреволд нужно было чаще показывать: «Это была ошибка. Разладилась коммуникация между отделами производства. Жюстин Бреза-Буше, Ванесса Фойгт и Ингрид Тандреволд шли вместе, а операторам пришлось работать вдвоём. В конце концов, в трансляции был сделан неверный выбор, так бывает в лихорадке спринта».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.