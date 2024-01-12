«Это происходило». Бессеберг в 2018 году признавался на допросе в связях с проститутками

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признал, что пользовался услугами проституток, которые, по мнению следствия, были организованы российскими официальными лицами. Сегодня, 12 января, в суде по делу о коррупции был представлен протокол допроса Бессеберга, который состоялся ещё 10 апреля 2018 года.

«Вероятно, это происходило. Надеюсь, моя семья не узнает об этом», — приводит слова Бессеберга издание VG.

Далее журналисты приводят отрывок из протокола допроса.

Следователь: Эти услуги были организованы российскими официальными лицами или чиновниками?

Бессеберг: Если говорить в общем о руководстве, возможно, это было так. Я никогда, так сказать, не выходил на улицу.

Следователь: Когда вы в последний раз пользовались услугами проституток, организованными российскими официальными лицами?

Бессеберг: Я должен подумать. В любом случае, это было несколько лет назад.

Следователь: Кем были эти российские официальные лица?

Бессеберг: Я знаю, что однажды это был Сергей Кущенко, который в то время был генеральным секретарем Союза биатлонистов России.

Отметим, что на заседании суда, которое проходит в эти дни, Бессеберг отказался отвечать на вопросы следствия о связях с проститутками.