«В Оберхофе я была в плохой форме». Виттоцци — после 3-го места в спринте в Рупольдинге

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, которая в пятницу, 12 января, стала третьей в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), рассказала, что в начале 2024 года находилась в плохой физической форме.

«В Оберхофе я была в плохой форме. Сейчас чувствую себя лучше, но всё ещё не на 100%. Тем не менее, я довольна, потому что прогрессирую с каждым днём, и это придаёт мне уверенности.

На стрельбе у меня были хорошие ощущения, сегодня мне было важно не допустить промахов. Рада, что получилось работать так, как умею.

Гонка преследования? Думаю, всё будет хорошо, потому что отставания минимальны, нам придётся бороться, и я это сделаю», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Напомним, спортсменка в спринте уступила ставшей первой норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд ровно 19 секунд.

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