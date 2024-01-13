«Месть сладка. Нужно ехать в Голливуд и просить Оскар». Кристиансен — о победе в спринте

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен ярко прокомментировал свою победу в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В своём интервью после гонки он съязвил по поводу своего отсутствия на этапе в Оберхофе по решению тренерского штаба.
«Месть сладка, не так ли? На прошлой неделе я был самым депрессивным биатлонистом в мире, а на этой стал самым счастливым. Это сводит с ума. Похоже на сценарий голливудского фильма. Думаю, мне нужно ехать в Голливуд и просить Оскар. Это было прекрасно.
Критика тренеров? Для меня всё отлично. Я сказал только то, что чувствовал. У меня редко возникают проблемы с честностью, хоть и это обходится недёшево», — приводит слова спортсмена NRK.
Напомним, ранее Кристиансен раскритиковал руководство сборной Норвегии за своё отсутствие в Оберхофе, назвав тренерский штаб «некомпетентным». Сейчас, по сообщению СМИ, конфликт спортсмена и тренеров улажен.
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