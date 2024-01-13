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Видео победы Ветле Шоста Кристиансена в спринте на пятом этапе КМ в Рупольдинге

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошёл мужской спринт. Победу в нём одержал норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен, который прошёл дистанцию без ошибок на огневых рубежах.

Вторым с отставанием в 16,9 секунды стал итальянец Томмазо Джакомель, допустивший один промах при стрельбе из положения лёжа, тройку лидеров замкнул не допустивший промахов по ходу гонки трёхкратный чемпион Олимпиад из Норвегии Тарьей Бё, проигравший Кристиансену 20,1 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором спринта в Рупольдинге, в котором Ветле Шоста Кристиансен одержал уверенную победу.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.