Джакомель высказался о своём серебре в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о своём серебре в спринте на пятом этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге (Германия). Сегодня, 13 января, спортсмен, допустивший по ходу гонки один промах, уступил на финише только норвежцу Ветле Шоста Кристиансену.

«Сегодня лыжи у меня были фантастическими. Физически у меня был супердень, наверное, я никогда не чувствовал себя таким сильным. Причём получилось собраться и в гонке, и на стрельбе: бывает, что при хорошем ходе стрельба плохая. Чувствую, что в этом сезоне стал лучше: сейчас только его середина, всё может измениться, но хотелось бы сохранить результаты. Конечной целью остаётся попадание в топ-10 общего зачёта Кубка мира: в прошлом сезоне я был 12-м, хочу улучшить позиции. И потом, обладание синей майкой лидера среди спортсменов до 25 лет — это удовлетворение, потому что есть много хороших молодых биатлонистов.

После стрельбы стоя я действительно начал верить, что у меня есть шанс попасть на подиум, потому что я слышал, как тренерский штаб говорил мне, что я опережаю Тарьея Бё, но когда я пересек финишную черту, я даже подумал, что могу победить. Однако мой тренер по стрельбе предупредил меня, что Кристиансен закрыл все мишени, и я буду вторым, но это всё равно прекрасное чувство», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

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