Эмильен Жаклен в спринте в Рупольдинге впервые с 2021 года провёл гонку без промахов

Французский биатлонист, дважды серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года и четырёхкратный чемпион мира Эмильен Жаклен сегодня, 13 января, в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) впервые с 2021 года провёл личную гонку без промахов.

В последний раз Жаклену удавалось закрыть все мишени на огневых рубежах в личной гонке 11 марта 2021 года. Тогда биатлонист справился со стрельбой в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) и, как и в сегодняшней гонке, стал четвёртым.

Напомним, сегодня в спринте Эмильен Жаклен финишировал на четвёртом месте, уступив ставшему третьим норвежцу Тарьею Бё 0,8 секунды из-за плохой скорости на последнем круге. От победителя гонки, норвежца Ветле Шоста Кристиансена, француза отделили 20,9 секунды.

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