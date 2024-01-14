Тренер Лукас разочарован в сборной Швеции

Главный тренер команды Швеции Йоханнес Лукас говорит, что сборная Швеции стала сильно сдавать позиции и этому нет оправдания.

«Я, конечно, очень разочарован. Мы просто делаем это слишком плохо. Оправданий этому нет.

Это должен делать не один человек. Нам всем нужно найти лучшее решение проблем со стрельбой. Тенденция у нас не очень хорошая, так что пришло время как-то повысить уверенность в себе" — приводит слова Лукаса Aftonbladet.

Напомним, что в мужском спринте 13 января Швеция не вошла в топ-20 биатлонистов. На 25-м месте оказался Мартин Понсилуома, допустивший четыре промаха, на 26-м Себастиан Самуэльссон с тремя промахами.

У женской части сборной результаты лучше. Из шести шведок, участвовавших в спринте на 7,5 км в топ-3 удалось войти Моне Брорссон.