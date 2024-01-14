Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Кристиансена в спринте на этапе КМ

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Эндре Стрёмсхейм прокомментировали победу олимпийского чемпиона Ветле Шоста Кристиансена в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Для самого спортсмена гонка стала триумфом, так как предыдущий этап в Оберхофе он пропустил по решению тренерского штаба.

«Это действительно хороший ответ на пропуск этапа. Правда, солидно», — приводит слова Йоханнеса Бё VG.

Эндре Стрёмсхейм добавил: «Речь идёт о том, что он действительно дал отпор критике. Это убедительно. От меня — самые большие поздравления Ветле. Приятно видеть биатлон самого высокого класса».

Отметим, что Кристиансен финишировал в спринте с отрывом в 16,9 секунды от ставшего вторым итальянца Томмазо Джакомеля, не допустив ошибок при стрельбе.

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