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Александр Корнев стал победителем масс-старта на чемпионате России в Чайковском

Александр Корнев стал победителем масс-старта на чемпионате России в Чайковском
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Сегодня, 14 января, в Чайковском (Пермский край) в рамках чемпионата России — 2023/2024 по биатлону прошёл мужской масс-старт, в котором победу одержал Александр Корнев (Удмуртская Республика). Спортсмен преодолел дистанцию за 40:57.2.

Серебро завоевал Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), уступивший победителю 15.4 секунды. На третьей строчке расположился Александр Поварницын (Тюменская область) — +24,8.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Чайковский
Мужчины. 15 км Масс-старт
14 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Александр Корнев
Удмуртская Республика
40:57.2
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+15.4
3
Александр Поварницын
Тюменская область
+24.8

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.
Масс-старт, 15 км. Мужчины.

1. Александр Корнев (Удмуртская республика) — 40.57,2 (2 промаха).

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +15,4 (3).

3. Александр Поварницын (Тюменская область) +24,8 (3).

4. Василий Томшин (Свердловская область) +52,1 (2).

5. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +54,7 (4).

Напомним, ранее в женском большом масс-старте победу одержала Тамара Дербушева.

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