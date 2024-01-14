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Александр Корнев стал победителем масс-старта на чемпионате России в Чайковском

Сегодня, 14 января, в Чайковском (Пермский край) в рамках чемпионата России — 2023/2024 по биатлону прошёл мужской масс-старт, в котором победу одержал Александр Корнев (Удмуртская Республика). Спортсмен преодолел дистанцию за 40:57.2.

Серебро завоевал Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), уступивший победителю 15.4 секунды. На третьей строчке расположился Александр Поварницын (Тюменская область) — +24,8.

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.

Масс-старт, 15 км. Мужчины.

1. Александр Корнев (Удмуртская республика) — 40.57,2 (2 промаха).

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +15,4 (3).

3. Александр Поварницын (Тюменская область) +24,8 (3).

4. Василий Томшин (Свердловская область) +52,1 (2).

5. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +54,7 (4).

Напомним, ранее в женском большом масс-старте победу одержала Тамара Дербушева.