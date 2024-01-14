Лиза Виттоцци стала победительницей пасьюта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей гонки преследования на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменка преодолела дистанцию за 30.30,7.

Второе место заняла Ингрид Ландмарк Тандреволд, она отстала от лидера гонки на 0,7 секунды. На третьем месте расположилась Юни Арнеклейв (+9,1).

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, пятый этап

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 30.30,7 (один промах).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 0,7 секунды (1).

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) +9,1 (0).

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