Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лиза Виттоцци стала победительницей пасьюта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Лиза Виттоцци стала победительницей пасьюта на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Комментарии

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей гонки преследования на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменка преодолела дистанцию за 30.30,7.

Второе место заняла Ингрид Ландмарк Тандреволд, она отстала от лидера гонки на 0,7 секунды. На третьем месте расположилась Юни Арнеклейв (+9,1).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
30:30.7
2
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+0.7
3
Юни Арнеклейв
Норвегия
+9.1

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, пятый этап
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 30.30,7 (один промах).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 0,7 секунды (1).
3. Юни Арнеклейв (Норвегия) +9,1 (0).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android