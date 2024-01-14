Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на КМ в Рупольдинге, Йоханнес Бё — третий

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсмен по ходу пасьюта допустил два промаха на третьем огневом рубеже.

Вторым стал ещё один норвежец — Ветле Шоста Кристиансен, который трижды ошибся при стрельбе из положения стоя и проиграл сокоманднику на финише 1,7 секунды. Замкнул тройку лидеров возглавляющий общий зачёт Кубка мира Йоханнес Бё, также представитель Норвегии: спортсмен прошёл гонку с двумя промахами и уступил Дале-Шевдалу 2,4 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап, Рупольдинг

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 30:38,0 (два промаха).

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 1,7 секунды (3).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +2,4 (2).

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