Дале-Шевдал в пасьюте в Рупольдинге одержал первую с 2022 года победу на Кубке мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал сегодня, 14 января, в гонке преследования, проходившей в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия), одержал первую с 2022 года личную победу в рамках Кубка мира. Спортсмен сегодня вырвал первое место в пасьюте у своих сокомандников — Ветле Шоста Кристиансена и лидера общего зачёта Кубка мира Йоханнеса Бё.

В последний раз Йоханнес Дале-Шевдал выигрывал личное золото на Кубке мира 18 декабря 2022 года в Анси (Италия). Тогда биатлонист победил в масс-старте, на финише будучи чуть быстрее другого норвежца, Стурлы Холм Легрейда. Отметим, что в той гонке третьим также был Йоханнес Бё, то есть, как и сегодня, старт завершился полностью норвежским подиумом.

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