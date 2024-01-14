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Видео победы Лизы Виттоцци в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге

Видео победы Лизы Виттоцци в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге
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Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования. Победу в ней одержала чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр из Италии Лиза Виттоцци, которая прошла гонку с одним штрафным кругом и на финише вырвала победу у норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд (отставание 0,7 секунды и один промах).

Замкнула тройку сильнейших ещё одна представительница Норвегии — Юни Арнеклейв. Биатлонистка уступила Виттоцци 9,1 секунды, при этом не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Лизы Виттоцци в пасьюте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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