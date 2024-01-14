«Это был мой день». Виттоцци — о победе в гонке преследования в Рупольдинге

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира Лиза Виттоцци высказалась о своей победе в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Ощущения очень приятные. В прошлом году я тоже выигрывала здесь, а сегодня на последнем круге у меня были силы, и я чувствовала, что могу победить. Ждала этого, поэтому очень сильно горда и счастлива. Невероятно! Это был мой день.

На финишном круге Тандреволд была так близко, что я просто говорила себе: «Хорошо, нужно выйти на финишную прямую и сделать всё, что в моих силах». Я никогда не проигрывала спринт, так что сегодня был мой день», — приводит слова Виттоцци пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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