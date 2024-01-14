Дале-Шевдал: слышал, что Йоханнес Бё и Кристиансен отстают. Это подлило масла в огонь!

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал прокомментировал свою победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В пасьюте спортсмен на финише вырвал победу у своих соотечественников Ветле Шоста Кристиансена и Йоханнеса Бё.

«Если честно, это потрясающе. Очень счастлив, наслаждаюсь гонками в этом сезоне, но, конечно, пришлось потрудиться, чтобы провести идеальную гонку и выступить так, как необходимо. Одержать победу сегодня… Я так жаждал этого!

Конечно, я думал, что смогу победить. Я видел Йоханнеса Бё и Ветле Шоста Кристиансена передо мной и знал, что у меня есть шанс. Я не был уверен, сколько человек промахнулось на стрельбе, быть может, пять или шесть. И понял, что назревает битва за подиум. Знал, что мои финиши довольно сильные, но не знал, насколько. И был очень рад, когда услышал, что Йоханнес и Ветле отстают. Это подлило масла в огонь!» — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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