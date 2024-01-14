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Видео победы Йоханнеса Дале-Шевдала в пасьюте на 5-м этапе КМ в Рупольдинге

Видео победы Йоханнеса Дале-Шевдала в пасьюте на 5-м этапе КМ в Рупольдинге
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Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования. Победителем в ней стал норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал, который на финише обогнал своего соотечественника Ветле Шоста Кристиансена на 1,7 секунды. Замкнул тройку лидеров ещё один норвежец — Йоханнес Бё, который проиграл Дале-Шевдалу 2,4 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором пасьюта в Рупольдинге, в котором победил Йоханнес Дале-Шевдал.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап, Рупольдинг
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 30:38,0 (два промаха).
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 1,7 секунды (3).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +2,4 (2).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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