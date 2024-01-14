«Видимо, есть что-то в рыжих волосах». Кристиансен — о победе Дале-Шевдала в пасьюте

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен высказался о победе своего соотечественника Йоханнеса Дале-Шевдала в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В этой гонке спортсмен проиграл Дале 1,7 секунды в финишном створе, но смог вырвать серебро у Йоханнеса Бё.

«У меня волосы на затылке встали дыбом, когда я оглянулся после штрафных кругов перед финальным отрезком. Они ничего, эти два рыжих в составе норвежской сборной, которые на финише не сбавляют обороты. Видимо, есть что-то в рыжих волосах. Похоже, у них нет закисления мышц.

Чувствовать, что Дале приближается, а ты не можешь ответить, — худшее ощущение на свете. Я заполнен кислотой от ногтей больших пальцев на ногах до макушки. Ужасно после четырёх огневых рубежей выходить вперёд в момент, когда нормально работает только голова. К такой скорости нужно приспособиться», — приводит слова спортсмена NRK.