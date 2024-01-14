Дале — о словах Кристиансена про рыжие волосы: мы с Йоханнесом Бё решили, что это правда

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал, победитель гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), отреагировал на шутку своего сокомандника Ветле Шоста Кристиансена о преимуществе рыжих волос в гонках.

«Поскольку всё складывается в нашу с Йоханнесом Бё пользу, мы решили, что это правда. Вероятно, у нас несколько более сильные психика и болевой порог, очевидно. Я должен был использовать это сегодня. Ветле, возможно, не так сильно нравится боль, как нам», — приводит слова спортсмена NRK.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап, Рупольдинг

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 30:38,0 (два промаха).

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 1,7 секунды (3).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +2,4 (2).

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