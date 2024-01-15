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Жаклен: есть разочарование из-за того, что не удалось подняться на подиум

Жаклен: есть разочарование из-за того, что не удалось подняться на подиум
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о своих четвёртых местах в спринте и гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), отметив, что в воскресенье, 14 января, в пасьюте ему помешала бороться за подиум нехватка сил.

«Есть разочарование из-за того, что не удалось подняться на подиум. Ошибки при стрельбе лёжа дорого обходятся. В то же время я был весьма удивлён, что могу победить. На лыжах я чувствовал себя довольно хорошо. На последнем круге мне немного не хватало осознанности, а это означало, что я был не в лучшей позиции, когда начались разборки. Темп на последнем круге чуть не усыпил меня. Я старался отсидеться. На самом деле, я очень ждал последнего подъёма. Приложил немало усилий, чтобы попытаться догнать двух норвежцев, потому что Йоханнес Дале был немного впереди. Но когда мы прошли подъём, мои силы закончились», — приводит слова Жаклена L'Équipe.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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