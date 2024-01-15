Стал известен состав сборной Норвегии на шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце

Союз биатлонистов Норвегии объявил составы национальных команд на шестой этап Кубка мира – 2023/2024, который состоится в Антхольце (Италия) с 18 по 21 января. В рамках этапа состоятся индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты.
Женщины:
Юни Арнеклейв;
Марен Ельмесет Киркеэйде;
Каролин Оффигстад Кноттен;
Марит Исхол Скоган;
Ингрид Ландмарк Тандреволд (лидер Кубка мира);
Ида Льен (впервые приглашена на Кубок мира в этом сезоне).
Мужчины:
Ветле Шоста Кристиансен;
Йоханнес Бё (лидер Кубка мира);
Тарьей Бё;
Йоханнес Дале-Шевдал;
Стурла Холм Легрейд;
Эндре Стрёмсхейм.
Стоит отметить, что норвежские биатлонисты занимают первые шесть строчек общего зачёта КМ перед стартами в Антхольце.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.