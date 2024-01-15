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Стал известен состав сборной Норвегии на шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце

Союз биатлонистов Норвегии объявил составы национальных команд на шестой этап Кубка мира – 2023/2024, который состоится в Антхольце (Италия) с 18 по 21 января. В рамках этапа состоятся индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты.

Женщины:

Юни Арнеклейв;

Марен Ельмесет Киркеэйде;

Каролин Оффигстад Кноттен;

Марит Исхол Скоган;

Ингрид Ландмарк Тандреволд (лидер Кубка мира);

Ида Льен (впервые приглашена на Кубок мира в этом сезоне).

Мужчины:

Ветле Шоста Кристиансен;

Йоханнес Бё (лидер Кубка мира);

Тарьей Бё;

Йоханнес Дале-Шевдал;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрёмсхейм.

Стоит отметить, что норвежские биатлонисты занимают первые шесть строчек общего зачёта КМ перед стартами в Антхольце.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.