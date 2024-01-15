Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стал известен состав сборной Норвегии на шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце

Стал известен состав сборной Норвегии на шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце
Аудио-версия:
Комментарии

Союз биатлонистов Норвегии объявил составы национальных команд на шестой этап Кубка мира – 2023/2024, который состоится в Антхольце (Италия) с 18 по 21 января. В рамках этапа состоятся индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты.

Женщины:

Юни Арнеклейв;
Марен Ельмесет Киркеэйде;
Каролин Оффигстад Кноттен;
Марит Исхол Скоган;
Ингрид Ландмарк Тандреволд (лидер Кубка мира);
Ида Льен (впервые приглашена на Кубок мира в этом сезоне).

Мужчины:

Ветле Шоста Кристиансен;
Йоханнес Бё (лидер Кубка мира);
Тарьей Бё;
Йоханнес Дале-Шевдал;
Стурла Холм Легрейд;
Эндре Стрёмсхейм.

Стоит отметить, что норвежские биатлонисты занимают первые шесть строчек общего зачёта КМ перед стартами в Антхольце.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
«Волосы встали дыбом». Норвежцы устроили драматичную разборку в гонке преследования
«Волосы встали дыбом». Норвежцы устроили драматичную разборку в гонке преследования
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android