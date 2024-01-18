Кристина Резцова сообщила, что пропустит этап КР в Ижевске ради подготовки к Спартакиаде

Двукратный призёр Олимпийских игр Кристина Резцова сообщила, что пропустит этап Кубка России по биатлону в Ижевске в связи с подготовкой к Спартакиаде.

«В Ижевске выступать не буду. Готовлюсь к Спартакиаде. Сейчас тренируюсь в Петербурге, всё идёт по плану», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Отметим, что четвёртый этап Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске пройдёт с 18 по 21 января. Спартакиада сильнейших по биатлону состоится в Златоусте (Челябинская область) с 10 по 18 февраля.

Биатлонистка сборной России, пропустившая прошлый сезон из-за беременности, в нынешнем сезоне завоевала серебро и бронзу на МЛКБ и Кубке России, а также одержала победу в масс-старте на 12 км в рамках второго этапа Кубка России в Ханты-Мансийске.