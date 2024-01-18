Корнев: был без эмоций, тяжело было настроиться на гонку. Три минуты штрафа — многовато

Российский биатлонист Александр Корнев прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Ижевске. Спортсмен допустил три промаха и занял четвёртое место.

«Тяжёлая гонка сегодня. Я был, наверное, без эмоций, тяжело было настроиться. Когда допустила два промаха на первой лёжке, это сильно навредило мне в дальнейшем. Приходилось собираться. Я считаю, что у меня получилось. Но три минуты штрафа – многовато, желательно не больше одной, а лучше вообще чисто стрелять. Конкуренция хорошая и сильная, и у нас, и у белорусов есть хорошие ребята, и я рад, что в такой конкуренции имею возможности расти», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.

Биатлон. Кубок России, четвёртый этап, Ижевск.

Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 55.18,8 (1 промах).

2. Никита Поршнев (Россия) — отставание 1,6 секунды (1).

3. Эдуард Латыпов (Россия) +56,2 (3).