Поршнев — о втором месте: обиды нет – я счастлив, что вернулся и могу бороться

Призёр чемпионата мира 2019 года российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал завоевание серебра в индивидуальной гонке на 20 км на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске (Россия).

«Хотел бы прежде всего поблагодарить свою семью, которая всегда рядом со мной, если не физически, то в сердце. И своего личного тренера. Они заслуживают благодарности за то, что я здесь выступаю. Я боролся, отдал все силы, которые были. Рад, что сработал на рубеже и дал бой на последнем круге. Обиды нет – я счастлив, что вернулся и могу бороться. Рад, что могу терпеть, ощутить вкус крови во рту от борьбы. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первым в гонке финишировал белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский (55:18.8). Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов (+ 56,2).