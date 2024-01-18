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Анастасия Гореева выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Ижевске

Анастасия Гореева выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Ижевске
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Сегодня, 18 января, в Ижевске на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км. Победительницей гонки стала российская биатлонистка Анастасия Гореева. Спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию за 48.01,1.

Второе место заняла россиянка Анастасия Шевченко, представляющая команду Свердловской области. Она допустила один промах и уступила лидеру 5,1 секунды. Тройку замкнула биатлонистка Елизавета Каплина.

Биатлон. Кубок России, четвёртый этап, Ижевск.
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Анастасия Гореева (Московская область, Россия) — 48.01,1 (2 промаха).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область, Россия) — отставание 5,1 секунды (1).
3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра, Россия) +25,0 (3).

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