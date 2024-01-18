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Каплина — о бронзе в индивидуальной гонке: на последнем круге было круто, разбежалась

Каплина — о бронзе в индивидуальной гонке: на последнем круге было круто, разбежалась
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Российская биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Ижевске. Спортсменка допустила три промаха и заняла третье место в этой гонке.

«Мне сегодня было хорошо бежать, немного не справилась со стрельбой, но собралась на последний рубеж. А на последнем круге было просто круто. К последнему кругу разбежалась, мне с каждым кругом становилось лучше. Настрой на гонку был отличным, хотелось и пробежать хорошо, и отстрелять хорошо. Следила, как бежит Вика Сливко. Цветы – хорошо, но медаль уж очень хотелось», — сказала Каплина в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок России, четвёртый этап, Ижевск.
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Анастасия Гореева (Московская область, Россия) — 48.01,1 (2 промаха).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область, Россия) — отставание 5,1 секунды (1).
3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра, Россия) +25,0 (3).

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