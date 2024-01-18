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Гореева — о золоте на этапе Кубка России: два штрафа — от большого желания победить

Гореева — о золоте на этапе Кубка России: два штрафа — от большого желания победить
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Ижевске.

«Я счастлива, это первая победа. Получилось отработать в сложную погоду, а два штрафа – от слишком большого желания победить. На уходе с последнего рубежа Виталий Норицын подсказал, что нужно работать сразу и постараться обойти результат Анастасии Шевченко. Я ведь у неё по дистанции достаточно много выигрывала и надеялась, что смогу опередить её», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок России, четвёртый этап, Ижевск.
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Анастасия Гореева (Московская область, Россия) — 48.01,1 (2 промаха).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область, Россия) — отставание 5,1 секунды (1).
3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра, Россия) +25,0 (3).

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