Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на 6-м этапе Кубка мира, пройдя 4 рубежа на ноль

В Антхольце (Италия) прошла мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё, которому удалось пройти все четыре огневых рубежа на ноль. Вторым в финишном протоколе стал его старший брат — трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул 32-летний немец Йоханнес Кюн.

Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц. Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 37.28, 0 (0 промахов).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 1.36,1 (2).

3. Йоханнес Кюн (Германия) + 1.44,0 (2).

4. Йоханнес Дале (Норвегия) + 1.47,3 (3).

5. Мартин Понсилуома (Швеция) + 1.58,6 (3).

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 2.16,4 (2).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.