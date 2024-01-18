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Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на 6-м этапе Кубка мира, пройдя 4 рубежа на ноль

Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на 6-м этапе Кубка мира, пройдя 4 рубежа на ноль
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В Антхольце (Италия) прошла мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё, которому удалось пройти все четыре огневых рубежа на ноль. Вторым в финишном протоколе стал его старший брат — трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул 32-летний немец Йоханнес Кюн.

Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц. Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 37.28, 0 (0 промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 1.36,1 (2).
3. Йоханнес Кюн (Германия) + 1.44,0 (2).
4. Йоханнес Дале (Норвегия) + 1.47,3 (3).
5. Мартин Понсилуома (Швеция) + 1.58,6 (3).
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 2.16,4 (2).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Мужчины. 15 км. Индивидуальная гонка
18 января 2024, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
37:28.0
2
Тарьей Бё
Норвегия
+1:36.1
3
Йоханнес Кюн
Германия
+1:44.0
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