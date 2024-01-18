Самуэльссон показал худший результат в личной гонке Кубка мира за последние 4 года

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон показал худший результат в личной гонке на Кубке мира за последние четыре года.

Напомним, сегодня, 18 января, в Антхольце (Италия) прошла мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё, которому удалось пройти все четыре огневых рубежа на ноль. Самуэльссон стал в ней лишь 59-м, швед допустил семь промахов.

Гонка в Антхольце стала для Самуэльссона самой слабой в карьере после спринта в Нове-Место (Чехия) в марте 2020 года, когда он показал 60-й результат.