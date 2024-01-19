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Йоханнес Бё выиграл 78-ю гонку на Кубке мира. До рекорда Фуркада осталось 5 побед

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал 78-ю личную победу на Кубке мира в карьере. Всего в его активе 120 подиумов (78 золотых медалей – 22 серебряные – 20 бронзовых).

Это произошло на шестом этапе КМ в Антхольце (Италия). Младший Бё стал победителем индивидуальной гонки, не допустив ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц. Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 37.28, 0 (0 промахов).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 1.36,1 (2).

3. Йоханнес Кюн (Германия) + 1.44,0 (2).

Таким образом, Йоханнес продолжает приближаться к рекордам француза Мартена Фуркада (83) и норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед на КМ. До Фуркада Бё осталось всего 5 выигранных гонок и 17 до Бьорндалена (95).

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