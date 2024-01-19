Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Короткая индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
15:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тарьей Бё — о серебре: выиграл гонку среди людей. Мой брат Йоханнес — в другой лиге

Тарьей Бё — о серебре: выиграл гонку среди людей. Мой брат Йоханнес — в другой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Антхольце (Италия). Спортсмен допустил два промаха и занял второе место. Победителем гонки стал его брат Йоханнес Бё.

«Я очень доволен вторым местом, потому что знаю, что выиграл гонку среди людей. Мой брат — в другой лиге, у него личный турнир. Мне нужно было хорошо стрелять, чтобы отстать от него на несколько секунд. Я показал хорошую скорость на лыжне, но Йоханнес был единственным, кто не допустил промахов. Он очень силён в Антхольце, мы все это понимали. Поэтому я просто рад, что выиграл гонку у остальных спортсменов», — приводит слова Тарьея Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Йоханнес Бё выиграл 78-ю гонку на Кубке мира. До рекорда Фуркада осталось 5 побед
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android