Тарьей Бё — о серебре: выиграл гонку среди людей. Мой брат Йоханнес — в другой лиге

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Антхольце (Италия). Спортсмен допустил два промаха и занял второе место. Победителем гонки стал его брат Йоханнес Бё.

«Я очень доволен вторым местом, потому что знаю, что выиграл гонку среди людей. Мой брат — в другой лиге, у него личный турнир. Мне нужно было хорошо стрелять, чтобы отстать от него на несколько секунд. Я показал хорошую скорость на лыжне, но Йоханнес был единственным, кто не допустил промахов. Он очень силён в Антхольце, мы все это понимали. Поэтому я просто рад, что выиграл гонку у остальных спортсменов», — приводит слова Тарьея Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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